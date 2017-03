Noodhulp kabinet voor vier hongerende regio's

Het gaat om vele miljoenen mensen in Jemen, Noordoost Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): 'Alleen al voor Zuid-Sudan spreekt de VN van een totale catastrofe: moeders en kinderen verstoppen zich in levensgevaarlijke moerassen en stillen hun honger met de wortels van moerasplanten'.

Elke 10 minuten dode

'In Jemen sterft elke tien minuten een kind door geweld, honger en gebrek aan medische hulp. In Somalië lopen families honderden kilometers in de brandende zon op zoek naar water. En in Nigeria dreigt ernstige ondervoeding het leven te kosten aan een half miljoen kinderen’, aldus Ploumen

Het kabinet maakt nu, bovenop eerdere inspanningen, twee miljoen euro vrij voor noodhulp aan de getroffen regio’s waarvan de samenlevingen grotendeels zijn ingestort. Zo hebben boeren hun land nauwelijks kunnen bewerken waardoor er enorme voedseltekorten zijn ontstaan.

'Geweld in plaats van dialoog'

Soms als gevolg van klimaatverandering, zoals El Niño, soms als gevolg van oorlog. Of een combinatie daarvan. Ploumen: 'Het is verschrikkelijk om te zien dat leiders daar kiezen voor geweld in plaats van een dialoog. Over de ruggen van onschuldige mensen.'

Het geld voor noodhulp dat het kabinet nu beschikbaar stelt wordt ingezet via de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO). Deze hebben veel ervaring met het werk in crisisgebieden. De SHO hebben eerder deze week Giro 555 geopend voor giften van particulieren.

Meer dan 25 miljoen mensen

Minister Ploumen: ‘Het gaat om meer dan 25 miljoen mensen die acuut of dringend voedsel nodig hebben. Om die te helpen moet snel ontzettend veel gebeuren. Zowel overheden als burgers zullen in actie moeten komen.’ Sinds eind vorig jaar heeft het kabinet ruim 33 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodhulp in de vier regio’s.