Lid Hells Angels hielp wraakvader met aanpakken man die dochter lastig viel

Het strafdossier is in het bezit van het Dagblad en in het eerste verhoor door de politie heeft de vader aangegeven dat hij niet alleen was toen hij S. in het vizier kreeg. ‘Ik was niet alleen, maar ik ga niet noemen met wie ik was. Ik voelde me niet helemaal veilig. Ik was bang. Twee kunnen meer dan één. Als we hem zouden moeten vasthouden, zou dat gemakkelijk lukken met zijn tweeën’, verklaarde de vader tegenover de politie.

Bij de voorgeleiding aan de rechter-commissaris zegt de vader voor het eerst dat het ging om een lid van de Hells Angels. ‘In verband met mijn eigen veiligheid wil ik niet zeggen hoe hij heet. Ik wil ook niet dat mijn moeder de Hells Angels op haar dak krijgt.’