'Geradicaliseerde moslim (39) doodgeschoten op Parijse luchthaven Orly na aanval op militairen'

Een man is op de luchthaven Orly bij Parijs doodgeschoten, nadat hij geprobeerd had het wapen van een militair af te pakken. Politiebrornnen in Frankrijk hebben verklaard dat het om een geradicaliseerde moslim gaat.

Voordat hij werd neergeschoten, verschanste hij zich eerst nog in een winkel van de luchthaven.Volgens de Franse minister van Defensie viel de dader drie militairen van de luchtmacht aan. Hij begon een worsteling met een vrouwelijke militair en probeerde haar wapen af te pakken. Dat lukte niet, waarna hij richting een McDonald's-restaurant rende, waar hij door de twee andere militairen is doodgeschoten. Dit meldt onder meer de NOS zaterdag.

Eerder schietincident

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was de man voor de aanval op Orly betrokken bij een ander schietincident eerder die ochtend. Al voor zeven uur zou hij bij een verkeerscontrole ten noorden van parijs het vuur hebben geopend op drie agenten. Daarbij zou één agent gewond zijn geraakt.

De luchthaven is geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, aldus het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het incident speelde zich af bij de terminal Orly-Sud. De politie is een onderzoek gestart en kijkt onder meer of er medeplichtigen bij betrokken waren. De Franse explosievenopruimingsdienst onderzoekt of de man explosieven bij zich had. Als gevolg van het incident mogen vliegtuigpassagiers niet uitstappen. De politie vraagt reizigers om de luchthaven te vermijden.