België krijgt nu ook migrantenpartij zoals DENK

In Vlaanderen is een ex-afgevaardigde van de Vlaamse socialistische partij begonnen om in eigen land een soortgelijke partij als DENK op te zetten.

Ahmet Koç.is erg positief over de Nederlandse migrantenpartij DENK. Dit melden verschillende media zaterdag. De nieuwe partij wil meedoen aan de Vlaamse gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in onder meer Gent, Antwerpen en Brussel. Ahmet Koçdie, die hiervoor het initiatief heeft genomen, is een afgevaardigde van de Vlaamse socialistische partij (sp.a). Hij werd echter uit de partij gezet vanwege opruiende uitspraken. De multiculturele partij DENK is een voorbeeld voor Ahmet Koç.

In de Belgische krant De Morgen zegt de in Istaboel geboren Koç: 'Ik ben ervan overtuigd dat België behoefte heeft aan een nieuwe politieke beweging die zich afzet tegen de sociale ongelijkheid en de onverdraagzaamheid. De establishmentpartijen hebben daar geen antwoord op.'