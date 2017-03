Zware explosie en brand in woning Brussel: zeven gewonden, één vermiste

Bij een zware explosie en een brand in een woning ain de Brusselse gemeente Sint Gillen zijn zeven mensen gewond geraakt.

Een van de gewonden is er erg slecht aan toe en ook wordt er nog een persoon vermist. Dit heeft een woordvoerder van de burgemeester laten weten, zo schrijft onder meer redactie.be.

Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het erop dat er een gasfles is ontploft, maar dat wordt nog verder onderzocht. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de Waterlosesteenweg. Er zouden inmiddels twee woningen deels zijn ingestort en meerdere woningen beschadigd zijn. De vermiste persoon is volgens de krant Het Laatste Nieuws de grootvader van de familie. Het vuur is inmiddels onder controle.