Belgische premier haalt uit naar Erdogan

De Belgische premier Charles Michel heeft hard uitgehaald naar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan met de woorden: "We laten ons niet intimideren door zijn campagnestrategie."

De premier reageert op nieuwe beschuldigingen door Turkse media dat de Belgische staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA), de nieuwe staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, actieve steun verleent aan de Koerdische PKK. ''Die valse beweringen zijn opruiend en kwetsend", zegt aldus Charles Michel.

Volgens Michel wil Erdogan ons intimideren in zijn eigen campagnestrategie. ''Die strategie bestaat erin ons te provoceren om de nationalistische gevoelens in Turkije aan te wakkeren en zich als slachtoffer op te stellen."



Vooral naar Duitsland en Nederland haalde Erdogan al fel uit. "Het Turkse regime heeft duidelijk gekozen voor polarisatie met Europa. Verwijzingen naar het nazisme of naar Srebrenica zijn onaanvaardbaar", zegt Michel.