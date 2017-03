Taakstraffen voor betaalde seks met minderjarige

Een 32-jarige man uit Bunschoten, een 42-jarige Zwollenaar, en een 33-jarige man uit Soesterberg zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot taakstraffen van 120 uur. De drie verdachten hebben in 2014 meerdere keren tegen betaling seks gehad met een 16-jarig meisje.

Strafrechtelijke verwijtbaarheid

De mannen verklaarden dat zij niet wisten dat het meisje minderjarig was. Ook het meisje heeft dit verklaard. Dit doet aan de strafrechtelijke verwijtbaarheid niets af. De mannen hebben zich onvoldoende ingespannen om te controleren of het meisje meerderjarig was, zo oordeelt de rechtbank.

Niet bewust op zoek

De officier van justitie eiste celstraffen variërend van 8 tot 10 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank vindt dit een te zware straf. De mannen reageerden op een advertentie op een legale website. Uit het dossier blijkt ook niet dat zij bewust op zoek waren naar seks met een minderjarige, of wisten dat zij minderjarig was. De rechtbank veroordeelt de drie mannen tot een werkstraf van 120 uur en een gevangenisstraf van een dag, die zij tijdens hun voorarrest hebben uitgezeten.