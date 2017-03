Vier doden en veertig gewonden na aanslag in Londen

In de Engelse hoofdstad Londen is woensdagmiddag omstreeks 15.40 uur een man met een auto ingereden op mensen die liepen over de Westminster Bridge. Hierbij verloren vier mensen het leven en raakte nog eens veertig personen gewond.

Parlementsgebouw

Nadat zijn auto tot stilstand kwam wilde de man vervolgens het parlementsgebouw in en stak ook hierbij een agent. De aanslagpleger werd door de politie neergeschoten. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hij overleed op de plaats van het incident.

Terroristische aanslag

In een persconferentie laat de Londense politie weten uit te gaan van een terroristische aanslag. De identiteit van de dader is officieel nog niet bekend gemaakt, maar Britse media melden dat het gaat om de van oorsprong Jamaicaanse Abu Izzadeen (Trevor Brooks). Izzadeen zou een islamitische propagandist en radicale geestelijke zijn geweest. Hij heeft in Verenigd Koninkrijk in de gevangenis gezeten voor het aanzetten tot geweld. In april 2015 wilde Izzadeen afreizen naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS, maar werd in Hongarije tegengehouden en teruggestuurd naar Engeland. De advocaat van Abu Izzadeen zegt dat zijn cliënt in de gevangenis zit en niet de dader is.

Doden en gewonden

Bij de aanslag raakte een twintigtal mensen gewond, waarvan een aantal ernstig gewond zijn. Tevens zijn er vier personen om het leven gekomen, waaronder de dader. Op de Westminister Bridge kwam een vrouw om het leven. Tevens is de agent voor het parlementsgebouw overleden aan de gevolgen van zijn verwondingen. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Tobias Ellwood, heeft de agent nog mond op mondbeademing gegeven en druk uitgeoefend op de wond. Bij aankomst van de hulpverleners bleek de agent te zijn overleden.

Reactie NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof heeft laten weten dat de politie in Londen uitgaat van een terroristische daad tot het tegendeel is bewezen. Volgens Schoof is er nu geen aanleiding voor extra maatregelen in Nederland. 'We monitoren de situatie continue', aldus Schoof.