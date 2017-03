VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan proberen coalitie te vormen

VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan een poging wagen om een kabinet te vormen. Dit is de uitkomst van een overleg vandaag met verkenner Edith Schippers. De verschillen tussen de partijen zijn groot, maar iedereen zou bereid zijn om compromissen te doen.

Vooral Jesse Klaver heeft enige twijfel over de coalitie, maar voelt het als een verplichting om de kansen te onderzoeken. 'Maar dit is zeker niet onze ideale coalitie. Ik denk dat het heel moeilijk wordt, maar we zijn bereid om het te onderzoeken.'

VVD, CDA en D66 kunnen GroenLinks nog buitenspel zetten door een coalitie aan te gaan met de ChristenUnie. Hiermee wordt een kleine meerderheid gevormd in de Eerste en Tweede Kamer.