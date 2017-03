100 kilo zware gouden munt uit Duits museum gestolen

Dieven hebben in het Bodemuseum in Berlijn een 100 kilo zware gouden munt gestolen. Het gaat om de Big Maple Leaf de zwaarste munt in de wereld.

De munt wordt geschat op zo'n 1 miljoen Canadese dollars, maar is 3,7 miljoen euro in goud waard. De dieven wisten de munt te stelen door via een raam naar binnen te komen. In de omgeving werd korte tijd later een ladder gevonden die mogelijk is gebruikt. De politie heeft sterk het vermoeden dat er meerdere dieven bij de diefstal betrokken zijn gezien het gewicht van de munt.

De munt bestaat uit 99,999 procent puur goud en heeft een afmeting van 53 centimeter doorsnee en is 3 centimeter dik. Er werden destijds vijf munten geslagen met het portret van koningin Elizabeth, op de achterzijde een esdoornblad.

De politie houdt er rekening mee dat de dieven de munt zullen omsmelten nu de goudprijs hoog is.