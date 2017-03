Hard werken voor piloot in cockpit tijdens landing in storm

Als je als passagier in een vliegtuig je schrap zet als de piloot heeft aangegeven om je veiligheidsgordel vast te maken, omdat hij de landing in gaat zetten terwijl er op de luchthaven net een storm voorbijtrekt, dan kun je alleen maar hopen en er op vertrouwen dat de piloot zijn vak goed verstaat.

'Alles uit de kast'

Om eens een indruk te hebben hoe het er op zo'n moment in de cockpit aan toe gaat plaatste Ryanair-piloot Artur Kielak de volgende beelden online die hij vanuit de cockpit van 'zijn' Boeing 737 maakte. In de video is te zien en te horen hoe Kielak werkelijk alles 'uit de kast' moet halen om het vliegtuig nog enigszins stabiel veilig naar de grond te geleiden. Te horen is de boordcomputer of de copiloot, dat wordt niet echt duidelijk uit het filmpje, die de hoogte roept die het toestel heeft tijdens de daling.

Ontlading

Kielak blijft intussen zijn bijna acrobatische kunsten tonen en een mooi moment is om te zien als op zijn gezicht de spanning op een gegeven moment wegvalt en hij een brede grijns trekt. Hij heeft het toch maar weer geflikt en hij heeft het toestel met een mooie touchdown veilig aan de grond weten te zetten. Kippenvel.