Inmiddels al 2 Belgische dorpen ontruimd vanwege ontsnapt salpeterzuur

Salpeterzuurtank lek

Aan het begin van de avond raakte op een boerderij een grote opslagtank met salpeterzuur lek waardoor een grote hoeveelheid salpeterzuur is vrijgekomen. De brandweer probeert met waterstralen de gele gifwolk die daardoor ontstaat neer te slaan.

Lek dichten

Ook wordt geprobeerd om het lek te dichten maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Vooralsnog zijn er nog geen meldingen van gewonden. Wel zijn er een aantal agenten door de ambulancemedewerkers behandeld vanwege irritatie aan hun ogen.

Grote gele giftige wolk

Het salpeterzuur vormt een grote dichte gele wolk die over het West-Vlaamse dorpje trekt. De gemeente heeft het rampenplan afgekondigd en all bewoners van het dorpje zijn inmiddels geëvacueerd en worden opgevangen in een cultureel centrum in Gistel. Zevekote ligt op ongeveer 30 kilometer van de Nederlandse grens bij de provincie Zeeland. De bewoners van Gistel is uit voorzorg ook gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Dodelijk

Salpeterzuur is giftig en kan in te hoge concentraties zelf dodelijk zijn als het wordt ingeademd. Het veroorzaakt in lichtere concentraties irritatie een de ogen en luchtwegen en kan voor brandwonden zorgen als het in contact komt met de huid.