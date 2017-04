Gifwolk Vlaanderen opgelost, deel bewoners weer naar huis

De ruim 300 inwoners van de Middelkerkse deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle mogen terugkeren naar hun woningen. Voor de inwoners uit Zevekote is het voorlopig wachten tot de tank met salpeterzuur is leeggepompt

Gisteren moesten de twee dorpen worden geëvacueerd vanwege een groot salpeterzuurlek. In totaal ging het om zo'n kleine 900 mensen die de nacht elders hebben moeten doorbrengen.

Salpeterzuurtank lek

Vrijdag aan het begin van de avond raakte op een boerderij een grote opslagtank met salpeterzuur lek waardoor een grote hoeveelheid salpeterzuur is vrijgekomen. De brandweer sloeg met waterstralen de gele gifwolk die was ontstaat, neer.

Lek gedicht

Het lek is inmiddels gedicht en de gifwolk opgelost, maar de burgemeester Bart Halewyck van het dorp Gistel wil nog geen enkel risico nemen om de mensen nu al huiswaarts te laten keren. "Zodra de tank met salpeterzuur helemaal leeg is, gaan we metingen doen om te kijken of alles veilig is. Pas dan kunnen de bewoners terug", zegt de burgemeester.

Niemand raakte gewond. Wel zijn er een aantal agenten door de ambulancemedewerkers behandeld vanwege irritatie aan hun ogen.

Dodelijk

Salpeterzuur is giftig en kan in te hoge concentraties zelf dodelijk zijn als het wordt ingeademd. Het veroorzaakt in lichtere concentraties irritatie een de ogen en luchtwegen en kan voor brandwonden zorgen als het in contact komt met de huid.