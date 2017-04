Belgische amazone (31) overleden na val door weigerend paard

Tijdens een paardenspringevenement in het Belgische Vechmaal is zondag een 31-jarige Belgische amazone komen te overlijden nadat zij ongelukkig van haar paard was gevallen die bij een hindernis weigerde te springen. Dit heeft de Landelijke Rijverenigingen vzw (LRV) zondag bekendgemaakt.