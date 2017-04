Zeker tien doden en tientallen gewonden na aanslag op metro St. Petersburg

Even voor 14.00 uur Nederlandse tijd heeft zich in een metro in het Russische St. Petersburg een explosie voorgedaan waarbij minstens 10 doden doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Dit melden de Russische media maandagmiddag.

Metrodeuren weggeblazen

Op foto's die door passanten op het internet zijn geplaatst van het incident is een treinstel te zien van de metro waarvan de deuren er compleet zijn uitgeblazen. Verder zijn er doden en gewonden zichtbaar en is er veel rook te zien rond de plek van het incident.

Explosie

Zowel op het metrostation Sennaja Plosjtsjad als bij aangrenzende metrostation Tekhnologicheskiy Institut werd de explosie in een metrostel opgemerkt. Waarschijnlijk gaat het om een terreuraanslag met een explosief. Rond 14.30 uur Nederlandse tijd komen er berichten binnen dat er volgens het Russische staatspersbureau TASS tien mensen zijn gedood door de explosie. Het aantal gewonden zou inmiddels richting de 50 gaan.

Een tweede bom op een ander station in de stad is onschadelijk gemaakt. Het explosief zat in een kleine koffer die was achtergelaten.

Het is op dit moment nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De Russen zoeken op dit moment twee verdachten die de aanslag op hun geweten zouden hebben. De IS had al eerder wraakacties aangekondigd, maar het kan net zo goed het werk zijn van Tsjetsjeense extremisten. Ze zaten onder meer achter de gijzeling in een theater in Moskou in 2002. Daarbij kwamen ruim 150 mensen om het leven.