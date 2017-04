Dader aanslag metro Rusland is Kirgizische Rus

De verdachte van de aanslag op een metro van Sint-Petersburg is vermoedelijk Akbarzjon Djalilov, een Russische staatsburger die in 1995 geboren is in de Kirgizische stad Osj. Dat meldt de Kirgizische veiligheidsdienst GKNB.

De dader zou de aanslag hebben gepleegd met een explosief in zijn rugtas. De dader zelf kwam ook om het leven. Door de aanslag kwamen zeker 11 om het leven en raakte nog eens 45 mensen gewond. Volgens Russische media wordt de man gelinkt aan in Rusland verboden radicale islamitische groeperingen. Kirgizië is een overwegend islamitisch land in Centraal-Azie en maakte vroeger deel uit van de Sovjet-Unie. Rusland en Kirgizië zijn politiek nauw met elkaar verbonden en Rusland heeft in Kirgizië een luchtmachtbasis.