Turkse geheime dienst wil gevluchte burgers in België oppakken en repatriëren

Dat zegt advocaat Walter Van Steenbrugge, die een cliënt ­vertegenwoordigt die door Turkije wordt gezocht, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Volgens de advocaat loopt zijn cliënt, die aanhanger is van de Gülen-beweging, een groot risico om opgepakt te worden. In december drong Turkije België aan om zes verdachten uit te leveren. Volgens de advocaat zouden deze zes zich nog steeds in België bevinden. Justitie-minister Koen Geens (CD&V) weigert men alle commentaar.