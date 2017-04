Aantal Turkse Nederlanders hebben uitreisverbod in Turkije

In veel van de gevallen gaat het om personen die op vakantie of familiebezoek waren in het land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd tegenover de NOS dat er contact is met mensen die niet naar Nederland kunnen terugkeren. Om hoeveel personen het gaat wil het ministerie niet zeggen.

Niet alleen Nederlandse Turken hebben moeite om Turkije te verlaten. Ook Turken uit andere Europese landen kunnen niet naar huis.