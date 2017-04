Truck rijdt in op winkelend publiek Zweden, 3 doden en 8 gewonden

Vrijdagmiddag is rond 15.00 uur Nederlandse tijd een vrachtwagen een drukke winkelstraat in het Zweedse Stockholm ingereden en heeft daarbij vooralsnog 3 mensen gedood en 8 verwondt. 'De politie gaat vooralsnog uit van een terreurdaad', zo melden de Zweedse media vrijdagmiddag.

Doden en gewonden

De vrachtwagen reed in op het winkelend publiek in het centrum van Stockholm waar geen auto's mogen komen. Hierbij zijn vooralsnog 3 mensen gedood en 8 mensen zwaar- of lichtgewond geraakt. De vrachtwagen botste uiteindelijk tegen een winkelpui en kwam daardoor tot stilstand. De in een winkelpui gecrashte vrachtwagen zou vervolgens in brand zijn gevlogen.

Ooggetuigen

Volgens diverse getuigen zou de vrachtwagen opeens uit het niets met hoge snelheid de winkelstraat ingereden zijn en diverse mensen hebben geraakt en overreden.

Aanhouding

Mensen raakten in paniek en probeerde een veilig heenkomen te vinden. Volgens de eerste berichten zou de politie een aanhouding hebben verricht maar ook nog op zoek zijn naar een tweede persoon.

Afzettingen

De Zweedse politie heeft direct een groot gebied rond het incident afgezet en is een sporenonderzoek gestart. Ook lopen er tientallen zwaar bewapende politie-eenheden en militairen rond de plek van het incident.

Hulpdiensten

In het centrum van Stockholm zijn tal van ambulances naar de rampplek gespoed om de gewonde slachtoffers medische hulp te bieden.