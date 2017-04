Komende dagen 60.000 zeehonden doodgeknuppeld

De komende dagen worden er 60.000 zeehonden doodgeknuppeld. Vorige week besloot de Canadese overheid nog toe te geven aan de lobby van een zeehonden verwerkingsbedrijf en werd er toestemming gegeven voor een beperkte vervroegde jacht. Waar voorgaande jaren een rustperiode werd ingesteld voor het werpen en zogen van de pups, konden nu een aantal jagers eerder beginnen met het doden van de zeehonden. Het verschil tussen een mannetjes zeehond en een moederdier is vanaf een afstand vrijwel niet te zien, dus zullen er zeer waarschijnlijk ook moederdieren gedood zijn die zogende pups achterlaten. Dit weekend voegt de rest van de jagers zich bij het selecte groepje jagers dat eerder mocht beginnen.

Slechte ijscondities

Een paar weken terug werd er nog volop gespeculeerd dat de ijscondities in Canada dit jaar zo slecht zijn dat jagers misschien niet eens de moeite zouden doen om uit te varen. Zonder stevig ijs kunnen de zadelrob zeehonden (die commercieel bejaagd worden) namelijk niet fatsoenlijk hun pups werpen en zogen, met een hoge pup sterfte tot gevolg. Desondanks gaat de grootschalige zeehondenslachting dit weekend weer van start.

Protest

Protesten tegen de commerciële jacht begonnen in de jaren ’70 en zijn nog steeds aan de orde van de dag. Al 35 landen, waaronder de Europese Unie, verbieden inmiddels de import van zeehondenproducten. Voorafgaande aan het Europees verbod dat inging in 2009, werden er gemiddeld 250.000 zeehonden per jaar doodgeknuppeld. De meeste mensen denken daarom dat de jacht al lang niet meer plaatsvindt, maar niets is minder waar. Ieder jaar worden we weer geconfronteerd met schokkende beelden.