Verdachte aanslag Zweden werd gezocht om uitgezet te worden

Aanvraag verblijfsvergunning

De man had een aanvraag gedaan voor een verblijfsvergunning, maar deze werd afgewezen en hij moest het land verlaten. Zaterdag werd bekend dat de naam van de verdachte was opgedoken in een onderzoek van de Zweedse veiligheidsdienst. Hij zou sympathieën hebben voor extremistische organisaties als IS.

Doden geïdentificeerd

De vier dodelijke slachtoffers van de aanslag zijn inmiddels geïdentificeerd. Het zou gaan om twee inwoners van Zweden, een Brit en Belg.

Tweede verdachte aangehouden

Volgens Zweedse media is zondag een tweede verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid.