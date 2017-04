Drie explosies treffen spelerbus Borussia Dortmund, wedstrijd afgelast

Dinsdagavond hebben zich in Duitsland rond 20.00 uur op de route van de spelersbus van Borussia Dortmund explosies voorgedaan toen deze onderweg was naar het voetbalstadion. Dit melden de Duitse media dinsdagavond.

Drie explosies

Het team van Dortmund was onderweg naar het stadion voor de kwartfinale van de Champions League tegen AS Monaco waarvan de aftrap om 20.45 uur gepland stond. Op ongeveer 10 kilometer van het stadion deden zich drie explosies voor net op het moment dat de bus voorbijreed. De explosieven bevonden zich in een heg langs de weg. De politie is op de bewuste locatie een groot onderzoek gestart.

Ramen gesneuveld, 1 speler lichtgewond

Een aantal ramen van de spelersbus raakte beschadigd. Eén speler, Marc Bartra, zou lichtgewond zijn geraakt door de explosies en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht.

Het hele voetbalteam en de begeleiding is zwaar geschokt door het incident. De spelers zijn in veiligheid gebracht. De wedstrijd is voor vanavond afgelast en wordt misschien woensdagavond gespeeld.