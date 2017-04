Turkse minister stapt naar de rechter vanwege 'onrechtmatige uitzetting'

Vanwege deze uitzetting op 12 maart daagt de Turkse minister van Familiezaken de Nederlandse staat nu voor de rechter. Haar advocaat Ejder Köse heeft dit tegenover het AD bevestigd, zo laat de krant weten. Köse in de krant: 'Het is juridisch nog steeds niet duidelijk op welke grond de minister onder dwang en onder politie-escorte naar Duitsland werd uitgezet.' Volgens Köse is zijn cliënte zondagochtend 12 maart onrechtmatig tot ongewenste vreemdeling verklaard. Köse: 'Burgemeester Aboutaleb gaf opdracht haar het land uit te zetten, maar heeft daar, tegen de regels in, geen schriftelijke verklaring met uitleg voor gegeven.'

Kaya arriveerde op zaterdagavond 11 maart in Rotterdam om een toespraak te houden over het Turkse referendum over een uitbreiding van de macht van president Erdogan. Nederland had laten weten dergelijke campagne-achtige bezoeken van Turkse bewindslieden ongewenst te vinden.

Er is door het uitzetten van de minister, door de beelden van het politiegeweld, en de scheldpartijen van president Erdogan over Nederland (‘nazi-overblijfselen en fascisten’) een ongekende diplomatieke crisis ontstaan in de relatie tussen Nederland en Turkije. De Nederlands diplomatieke posten in Turkije zijn gesloten. Het land eist excuses van Nederland voor het optreden tegen Kaya. Premier Rutte blijft echter achter zijn beslissing staan.