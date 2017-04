Verdachte voorwerpen bij station in Dortmund

Bij een uitgang van het voetbalstation in Dortmund zijn woensdagavond verdachte voorwerpen gevonden door de politie. Dit laat men via twitter weten.

De politie is extra alert na de aanslag van dinsdag waarbij drie explosieven afgingen toen de spelersbus van Borussia Dortmund voorbij reed. Een speler en een agent raakten hierbij gewond.

Het is nog niet duidelijk of het om een daadwerkelijke dreiging gaat. Experts van de politie zijn de voorwerpen aan het onderzoeken. Hierdoor is de noordelijke uitgang van het stadion afgesloten.