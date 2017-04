Jongetje (8) rijdt met zusje (4) in auto naar McDonald's

Hij was samen met zijn 4-jarig zusje op weg naar de McDonald's, omdat hij trek had in een cheeseburger. Ooggetuigen waarschuwde de politie toen ze het knaapje achter het stuur zaten zitten in East Palestine, in de staat Ohio. Volgens de politie wist het tweetal aan het ouderlijk gezag te ontsnappen nadat de vader naar bed was gegaan en de moeder op de bank in slaap was gevallen.

Op de vraag van de agenten hoe hij de auto kon besturen was het antwoord: ''Dat heb ik geleerd door YouTube te bekijken''. Volgens Fox8news is het bij een waarschuwing gebleven.