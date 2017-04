VS droppen 'MOAB' op IS in Afghanistan

Foto: Screenshot Youtube

Nangarhar/Afghanistan Donderdag hebben Amerikaanse troepen voor het eerst de grootste niet-nucleaire bom, de zogenaamde 'Massive Ordnance Air Blast' (MOAB), ooit gebruikt in een aanval tegen IS in het oosten van Afghanistan. Dit heeft Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, donderdag bekendgemaakt.