Grote vrees voor kernoorlog tussen Amerika en Noord-Korea

In het programma Pauw zegt hoogleraar Korea studies Remco Breuker. "We zijn echt te laat. De situatie is echt verontrustend.'' Volgens Breuker is Noord-Korea inmiddels in staat om langeafstandsraketten te plaatsen die de VS kunnen bereiken. Dat kan Amerika nooit toestaan en andersom kan Noord-Korea dat nooit opgeven.

Wanneer een kernoorlog start, dan zal Noord-Korea Zuid-Korea als eerste aanvallen met het oog op het herenigen van het Koreaans schiereiland. "Ik kom niet eens uit mijn woorden als ik eraan denk hoeveel doden daar kunnen vallen", aldus Breuker.

Zaterdag is in Noord-Korea de Dag van de Zon, de 150ste geboortedag van Kim Il-Sung. Breuker staat niet vreemd op te kijken wanneer juist op deze dag een kernproef wordt gehouden. Daarvoor worden al voorbereidingen getroffen, dat hebben satellietbeelden aangetoond. "Als dat gaat gebeuren zijn de rapen gaar."