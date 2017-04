Noord-Korea lanceert raket die direct ontploft

Raket direct ontploft

De lancering zou rond de Noord-Koreaanse stad Sinpo zijn uitgevoerd op zaterdag 23.21 uur Nederlandse tijd. De lancering verliep niet goed want de raket ontplofte vrijwel direct na de lancering.

De mislukte raketlancering werd zondag, een dag na de jaarlijkse nationale parade in Noord-Korea, uitgevoerd. De mislukte raketlancering is opnieuw een provocatie tegen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. De verhouding tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten stond al op 'scherp' en de mislukte raketlancering maakt deze voor zover dat kan nog slechter.

Zesde kernproef

Er werd al rekening gehouden met een zesde kernproef van het land rond de viering van de nationale feestdag zaterdag in Korea. De VS waarschuwde Noord-Korea met een preventieve aanval als het toch over zou gaan tot de zesde kernproef.

Reactie VS

De VS hebben naar aanleiding van de mislukte raketlancering in een reactie laten weten dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn militaire adviseurs 'op de hoogte zijn van de mislukte raketlancering maar geen verder commentaar geven', zo heeft de minister van Defensie James Mattis laten weten.