Jongetje (5) doodgedrukt in ronddraaiend restaurant

Een dramatisch incident in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia heeft het leven gekost aan een 5-jarig jongetje. Dit melden de Amerikaanse media zondag.

Draaiend restaurant

Het kindje was vrijdagmiddag met zijn ouders in het Sun Dial restaurant op de 70e verdieping dat in een uur tijd 1x om zijn as draait waardoor de bezoekers steeds een ander uitzicht hebben. Het jongetje was rond 15.20 uur lokale tijd met zijn hoofd bekneld geraakt tussen de draaiende vloer en een pilaar.

Bewusteloos

Het draaien stopte vanwege een beveiliging automatisch maar het kind bleef vastgeklemd. Er werd meteen geprobeerd om de jongen die inmiddels niet meer bij kennis was uit zijn benarde positie te bevrijden.

In ziekenhuis overleden

Dat lukt uiteindelijk en het kind werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht waar het later is overleden. Het restaurant heeft vanwege het trieste incident besloten om tijdens het paasweekend gesloten te blijven.