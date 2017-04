'Eerste prognoses Turks referendum tonen nipte winst voor ja-kamp'

Nog geen gelopen race

Het ziet er dus naar uit dat president Erdogan afstevent op een overwinning. Maar de race is nog niet gelopen, want de prognose die gebaseerd is op ruim driekwart van de stemmen kan een vertekend beeld geven. Dit komt omdat vooral de stemmen uit het oosten van het land zijn geteld en juist daar geniet Erdogan veel steun. Staatspersbureau Anadolu meldt dat in Istanbul, de grootste stad van Turkije, waar bijna 90 procent van de stemmen geteld zijn, juist het nee-kamp op kop lag met iets meer dan 50 procent van de stemmen. Dit schrijft Trouw zondag.

Volgens Anadolu is met name in de Turkse regio Centraal-Anatolië voor gestemd en was het aantal nee-stemmen in de kustgebieden aan de Egeïsche zee en het Zuid-oosten van Turkije, waar veel Koerden wonen, het hoogst. Naarmate er meer stembureaus in het westen van het land hun resultaten doorgeven, neemt de voorsprong van het ja-kamp af.

Grondwetswijziging geeft Erdogan veel meer macht

Als het ja-kamp- wint, kan Erdogan een grondwetswijziging doorvoeren, waardoor hij nog meer macht krijgt. Hij kan dan tot 2029 president van Turkije blijven. de grondwetswijziging maakt president Erdogan hoofd van de regering en beperkt drastisch de controlerende rol van het parlement.