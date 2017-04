Vijf doden bij crash vliegtuig in Lissabon

Het vliegtuigje had vier inzittenden. Deze zijn allen bij de crash omgekomen. Vlak na het opstijgen kwam het vliegtuigje in de buurt van Lissabonal weer naar beneden, het stortte een supermarkt neer. Op de grond is ook nog een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Volgens ooggetuigen was er mogelijk sprake van een explosie aan boord van het vliegtuigje. Na de ontploffing stortte het toestel neer.