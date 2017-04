Noord-Korea gaat ondanks de waarschuwing van de VS gewoon door met testraketten

Noord-Korea gaat ondanks de waarschuwing van de VS gewoon door met het lanceren van testraketten.

Dat heeft viceminister Han Song-ryol van Buitenlandse Zaken maandag gezegd in een interview met de BBC. „We gaan meer testen doen, wekelijks, maandelijks en jaarlijks.” Als Amerika besluit tot militair ingrijpen komt er een „totale oorlog.”

Raketschild

De VS heeft inmiddels ver gevorderde plannen om een raketschild te plaatsen tussen Zuid- en Noord-Korea. China ziet vooral een oplossing door het diplomatiek op te lossen en ziet een raketschild niet zitten omdat zo de spanningen alleen maar verder oplopen.

Japan

De Japanse premier Shinzo Abe heeft maandag Noord-Korea opgeroepen af te zien van verdere provocaties en te stoppen met de ontwikkeling van kernraketten.

'Provocatie'

De Amerikaanse vice-president Mike Pence heeft Noord-Korea opnieuw gewaarschuwd tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse legerbasis Bonifas in Zuid-Korea. Hij noemde de raketproef van Noord-Korea een provocatie en waarschuwde dat de tijd van strategisch geduld bij de Amerikanen voorbij is en dat alle opties op tafel liggen.

Pence had vandaag een ontmoeting met de waarnemend president van Zuid-Korea. Tijdens deze ontmoeting gaf Pence uitleg over het nieuwe Amerikaanse beleid ten opzichte van Noord-Korea. Pence zal tijdens zijn tiendaagse rondreis in de regio ook Japan, Indonesië en Australië bezoeken.