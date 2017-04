Premier May wil met vervroegde verkiezingen sabotage Brexit voorkomen

Om te voorkomen dat de oppositie in het Engelse Parlement dwars blijft liggen in de kwestie over de Brexit-onderhandelingen heeft premier May vervroegde verkiezingen aangekondigd op 8 juni 2017. Dit melden de Britse media dinsdag.

Speciale persconferentie

'We willen een sterke en speciale band tussen een sterke en succesvolle Europese Unie en een Verenigd Koninkrijk dat vrij is om zijn eigen weg te gaan in de wereld' , liet May dinsdag weten in een speciale persconferentie op Downing Street 10.

Meer zetels

De Conservatieve Partij, waar May lid van is, heeft op dit moment een meerderheid van 'slechts' 17 zetels maar May denkt met de nieuwe verkiezingen flink meer zetels te kunnen behalen om zo de voor de Brexit benodigde beslissingen met meer 'rugsteun' te kunnen nemen.