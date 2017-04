Man vermoordt vrouw en pleegt daarna zelfmoord

Het politieonderzoek is afgerond. Er is een groot forensisch sporenonderzoek uitgevoerd. De sporen zijn daarna bestudeerd. Ook zijn vele getuigen gehoord en heeft er onderzoek in de woning van de slachtoffers plaatsgevonden. Zaterdag jl. zijn er secties op de lichamen verricht. Dat alles heeft bij de officier van justitie en de agenten de overtuiging opgeleverd is van een levensdelict dat zich in de relationele sfeer heeft afgespeeld. Politie en justitie hebben het onderzoek vandaag afgesloten.