Erdogan: Turkije glijdt niet af naar een dictatuur

In een interview met CNN dat woensdag gepubliceerd wordt, zegt hij: 'Waar een dictatuur bestaat, heb je geen presidentieel systeem nodig.' Dit schrijft het AD woensdag.

Het stoort Erdogan niet dat de Turkse kiezers zondag maar met een kleine meerderheid vóór stemde voor het uitbreiden van de presidentiële bevoegdheden. Erdogan benadrukte niet de wens te hebben zijn persoonlijke macht uit te breiden. Hij wil naar eigen zeggen vooral het politieke systeem verbeteren. Hij sprak over een 'transformatie in de democratische geschiedenis van Turkije', aldus de krant. Volgens Erdogan is het oneerlijk tegenover hem als leider dat critici beweren dat 'een democratische stembusgang een dictator kan voortbrengen'. .