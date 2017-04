Fietser ernstig gewond na aanrijding

Rond 16.15 uur fietste een 16-jarige jongen uit Rhenen over de Achterbergsestraatweg. Hij wilde linksaf de Bovenweg inrijden en reed tussen twee voorgesorteerde auto’s door. Vermoedelijk zag hij niet dat vanaf de Bovenweg een auto rechtsaf de Achterbergsestraatweg insloeg. De 62-jarige automobilist uit Ochten kon de fietser niet meer ontwijken en een aanrijding was het gevolg. Een traumahelikopter landde zodat een trauma-arts eerste hulp kon verlenen. Per ambulance werd het slachtoffer met ernstige verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. Een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is ingesteld.