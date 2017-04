Aanslag Champs-Elysées Parijs kost agent het leven

Op de Champs-Elysées in Parijs is donderdagavond een agent overleden bij een schietpartij. Dit hebben diverse Franse media bekendgemaakt.

Een nog onbekende man opende donderdagavond het vuur op agenten op de Champs-Elysées. Bij het vuurgevecht dat ontstond is een agent aan zijn verwondingen overleden en raakte een andere agent zwaargewond. De dader is door agenten in het ontstane vuurgevecht doodgeschoten. Een toerist zou bij het incident gewond zijn geraakt.

De Franse politie vraagt aan iedereen om de omgeving te vermijden. De boulevard is volledig afgesloten. De politie gaat uit van een ''terroristische daad''. Een tweede dader is nog op de vlucht.