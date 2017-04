'Mogelijk nieuwe aanslag in België voorkomen'

In de nacht van donderdag op vrijdag werden tijdens huiszoekingen vijf personen meegenomen voor verhoor . Dit omdat er aanwijzingen waren dat de personen een aanslag aan het voorbereiden waren. Dit schrijft de Belgische zender VTM Nieuws vrijdag.

Onderzoek terrorisme

Het Belgische Openbaar Ministerie deed onderzoek naar terrorisme en in dat kader werden er door de federale gerechtelijke politie van Brussel in Sint-Jans-Molenbeek, Roosdaal en Ganshoren.vijf huiszoekingen uitgevoerd. Vijf personen werden meegenomen voor verhoor. Er zijn aanwijzingen dat de opgepakte personen een aanslag in België aan het voorbereiden waren. Tijdens de huiszoekingen werden er twee handvuurwapens, munitie, één kogelwerende vesten en een hoeveelheid drugs (cannabis) aangetroffen. De aangetroffen wapens waren niet bedoeld voor de geplande aanslag, daarvoor waren nog geen concrete plannen.

Drugsmilieu

Zaterdag zal de onderzoeksrechter bepalen of de personen vast blijven zitten. Ze worden verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De vijf personen komen uit het drugsmilieu. Dat ze nu in een terreurdossier voorkomen is voor het eerst, aldus VTM Nieuws. De huiszoekingen hebben niets te maken met de schietpartij van donderdag in Parijs.