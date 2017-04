Anti-terreuractie Londen, vrouw neergeschoten

Britse agenten hebben donderdagavond kort voor 19.00 uur lokale tijd een terreurverdachte neergeschoten tijdens een doorlopend onderzoek naar terrorisme. 'Het gaat om een vrouw van in de twintig en zij is zwaargewond geraakt maar in stabieletoestand naar het ziekenhuis gebracht', zo heeft Scotland Yard vrijdag bekendgemaakt.

Zwaargewond maar stabiel

Tijdens het terreuronderzoek werd een adres Harlesden Road, NW10, door zwaar bewapende agenten gecontroleerd. Tijdens de anti-terreuractie heeft de politie de vrouw neergeschoten. Ze werd zwaargewond maar in stabiele toestand naar het London Ambulance Service ziekenhuis gebracht. Vanwege haar conditie is ze op dit moment niet gearresteerd en blijft ze onder bewaking van de politie in het ziekenhuis.

Vier arrestaties

Vier andere verdachten werden tijdens de actie in en rond de woning gearresteerd. De eerste, een 20-jarige man, werd in de buurt van de woning gearresteerd. Later werden ook nog een 16-jarige jongen en een 20-jarige vrouw in de woning gearresteerd. Later werd ook nog een vierde arrestatie verricht. Het gaat om een 43-jarige vrouw die korte tijd later in Kent werd gearresteerd. Alle vier de arrestanten worden verdacht van het voorbereiden van terroristische daden.