F-16’s thuis na 10 onderscheppingen in Baltisch luchtruim

Nederlandse F-16’s wisten in 4 maanden 10 Russische vliegtuigen te onderscheppen boven de Baltische Staten. 4 straaljagers en een 80-koppig detachement bewaakten het luchtruim van Estland, Letland en Litouwen voor de Baltic Air Policing-missie. Polen nam de NAVO-taak vandaag officieel over.

Op de Litouwse basis Siauliai stonden 2 F-16’s continu paraat. Die stegen in een mum van tijd op zodra een civiel of militair toestel zonder toestemming, vliegplan of radiocontact het Baltische luchtruim invloog.

Zo ook een Antonov ‘Curl’ 26 transportvliegtuig. Detachementscommandant kapitein Bart: “De gevechtsleiding van Litouwen alarmeerde ons dat een ongeïdentificeerd vliegtuig in het verantwoordelijkheidsgebied vloog. Binnen enkele minuten kozen onze F-16’s het luchtruim. Toen we naderden bleek het te gaan om een militair Russisch toestel. We begeleidden de Antanov uit het internationale luchtruim en keerden daarna terug naar onze thuisbasis.” De F-16’s hadden ook een keer een ontmoeting met een formatie Sukhoi 24 ‘Fencer’, een 2-motorig jachtvliegtuig.

Bondgenoten

NAVO-partners bewaken bij toerbeurt het luchtruim van het landentrio. De saamhorigheid binnen de NAVO staat bij Nederland hoog in het vaandel. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt: “We moeten niet vergeten dat de veiligheid in Europa wordt bepaald door solidariteit binnen de NAVO, niet per land. De F-16’s keerden vanmiddag terug op hun thuisbases Volkel en Leeuwarden.