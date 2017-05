Gewonden bij steekpartij op Fort Oranje

In een caravan op camping Fort Oranje zijn afgelopen nacht twee Roemeense mannen (25 en 27 jaar) door vermoedelijk een groep landgenoten fors mishandeld. Ze werden met slag / steekwapens toegetakeld. Ze zijn met ambulances overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Ook werden twee auto’s vernield.

De politie kreeg omstreeks 01.15 uur een melding dat op de camping aan de Bredaseweg een conflict gaande was waarbij luide knallen gehoord waren en mogelijk ook geschoten was. De agenten zijn met zware vesten aan naar de bedoelde caravan gereden. Er zaten vijf mensen binnen, waaronder twee stelletjes. Twee mannen waren mishandeld met slag en steekwapens. Ze hadden diverse verwondingen, één van hen bloedde hevig. Er was echter niet geschoten.

Onderzoek

Volgens de aanwezigen waren de twee slachtoffers mishandeld door een groep mannen met slag / en steekwapens. Ze hadden ook het interieur van de caravan en twee auto’s van betrokkenen vernield. De daders waren daarna gevlucht. De recherche is vannacht ter plaatse gekomen om verklaringen op te nemen. Ook werd een sporenonderzoek ingesteld. De rechercheurs zijn op zoek naar getuigen.