Fransen voor tweede ronde presidentsverkiezingen naar de stembus

De Fransen kunnen vanaf 08.00 uur op zo’n 67.000 stemlocaties hun stem uitbrengen in de tweede ronden van de presidentsverkiezingen. De meest kunnen tot 19.00 uur te tijd om hun stem uit te brengen. In grotere steden zijn de stembureaus een uur langer open.

De strijd gaat tussen de sociaal-leberaal Emmanuel Macron en de nationalistische Mariane Le Pen. In de peilingen is Macron de favoriet en staat tussen 23 en 26 procent voor op zijn tegenstander Le Pen.

Beide hebben zeer uiteenlopende ideeën met Frankrijk. Zo wil Macron de band met Europa versterken en deregulering van de Franse economie. Le Pen daarentegen wil af van de euro, de grenzen sluiten en minder migranten in het land.

Ook in Nederland kunnen Franse staatsburgers hun stem uitbrengen. Dit zijn er naar schatting 18.000. Zij kunnen terecht in Amsterdam en in Den Haag.