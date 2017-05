Man klimt in lichtmast Excelsior stadion

Rond 10:00 uur klom een man in de lichtmast, en kon er vervolgens niet meer uit komen. De grote (hijs)kraan uit Den Haag is vervolgens opgeroepen ter assistentie. Omdat de kraan ruimte nodig had is een grote zeecontainer opzij gesleept, die er juist stond om de supportersstroom in goede banen te kunnen leiden. Rond 11:30 is de man uit de mast gehaald. Het arrestatieteam stond ook paraat, maar is uiteindelijk niet in actie gekomen.