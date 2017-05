Man gaat de boot in bij te water laten

Het varen met de boot is in Nederland zeer populair, zeker nu het weer er zich weer steeds meer voor gaat lenen richting de zomer.

Koude kikkerlandje

Je ziet nu dan ook al, in ons op dit moment nog wat koude kikkerlandje, steeds meer auto's met boottrailers erachter die uit de winterstalling komen en te water worden gelaten voor een nieuw vaarseizoen.

Amerikaans

In Amerika gaat dat niet anders. Daar worden de boten in de lente ook weer van stal gehaald en naar het water gebracht waar zij de hele zomer lang weer lekker kunnen dobberen. Alleen dat te water laten gaat daar net weer even een tikkie anders, echt op de Amerikaanse manier laten we maar zeggen.