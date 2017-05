Koenders spreekt in India over ontvoerde meisje Insiya

‘Het is belangrijk hier nu ook persoonlijk met mijn collega over deze ingewikkelde zaak te praten. Ik heb krachtig aangedrongen op een oplossing van de zaak.’ In het gesprek heeft minister Koenders de petitie van de moeder van Insiya gedeeld en aangedrongen op samenwerking in het kader van het VN kinderrechtenverdrag.

Er lopen in deze zaak allerlei juridische procedures, die waarschijnlijk lang gaan duren. In de tussentijd spant minister Koenders zich ervoor in dat ook het contact tussen moeder en kind wordt gefaciliteerd. 'Elke dag dat een kind weggehouden wordt bij één van de ouders is een dag te veel.’ Met de Indiase autoriteiten is afgesproken verder samen te werken in deze zaak.



Via het consulaat-generaal in Mumbai en op het ministerie in Den Haag zijn er al een tijdje gesprekken gaande met beide ouders. De minister: ‘In het belang van de zaak ga ik er niet veel over zeggen. Laten we hopen dat er snel een oplossing komt, in het belang van Insiya.’