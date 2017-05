Veel commotie over ontslag FBI-baas James Comey

Hij deed dat op advies van de minister van justitie Jeff Sessions en diens plaatsvervanger Rod Rosenstein. Dit heeft het Witte Huis bekendgemaakt. RTL-correspondent Eric Mouthaan zegt dat het onverwachte ontslag in de Verenigde Staten heeft ingeslagen als een bom. Tegen RTL Nieuws zegt hij verder: 'Wat Trump hier doet, is zeer ongebruikelijk. Dit zal ongetwijfeld voor consternatie zorgen in de Amerikaanse politiek.'

President Trump laat wegen dat Comey's zwakke optreden rond het onderzoek naar de emailaffaire van Hillary Clinton de reden is voor zijn ontslag. Het ontslag zou 'een nieuw begin van het kroonjuweel wetshandhaving' maken. Trump zegt dat het ontslag bedoeld is om het vertrouwen in de FBI te herstellen. De top van het ministerie van Justitie stuurde aan op het ontslag van Comey vanwege zijn rol in het onderzoek naar het e-mailverkeer van Hillary Clinton.

Comey had de leiding over het onderzoek. NOS-correspondent Wouter Zwart zegt de werkelijke reden van het ontslag niet helemaal duidelijk is. Zwart: 'Het is gevaarlijk om daarnaar te gissen, maar je kunt dit ontslag wel in de context van de afgelopen maanden plaatsen. De aankondiging van de heropening van het onderzoek naar het mailverkeer van Clinton en het onderzoek naar de contacten tussen Rusland en Trumps campagneteam maakten Comey controversieel.'