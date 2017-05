Meisjes aangerand tijdens schoolreisje in België

Twaalf meisjes van het Brabantse Rhytovius College in het Brabantse Eersel hebben na een bezoek aan het Technoplis in Mechelen (B.) aangifte gedaan van intimidatie.

De meisjes zijn ongewenst geïntimideerd en betast door jongens van een Belgische school uit Boom. Het incident speelde zich af in de tentoonstellingsruimte en de toiletten van het Technopolis. Dit schrijf Omroep Brabant woensdag. De leerlingen van beide scholen waren op excursie in het Technopolis, een wetenschapsmuseum. De slachtoffers zitten in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. De daders zijn ongeveer even oud.

Meisjes doen aangifte

Leraren en personeel van Technopolis hebben de meisjes direct opgevangen toen duidelijk werd wat er gebeurd was. De politie werd opgeroepen en de meisjes konden gelijk een verklaring afleggen. De school heeft contact opgenomen met de ouders van de meisjes. De meisjes en hun begeleiders blijven langer in Mechelen dan de andere leerlingen van het Rhytovius College. Dit om aangifte te doen.

Directeur Chrit Nelissen tegen Omroep Brabant: 'We vinden het heel vervelend. Voor de meiden gaan we zorgen dat ze goed begeleid worden. We hebben alles in het werk gesteld om te zorgen dat het zo goed mogelijk behandeld wordt.' Ook Technopolis betreurt het voorval en wil zeker contact houden met de school en de meisjes. De jongens van de school uit Boom zijn daar niet meer welkom. Het is nog onduidelijk welke straf de daders boven het hoofd hangt.