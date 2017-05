Minderjarigen aangehouden voor mishandeling buurtpreventievrijwilligers

Dinsdagavond rond 20.00 uur ontstond er bij het station Muziekwijk een conflict tussen vrijwilligers van een buurtpreventieteam en een aantal jongeren. De politie werd gealarmeerd en is naar het incident gereden. Daar troffen agenten vier vrijwilligers van het buurtpreventieteam aan. De jongeren waren niet meer aanwezig. De vrijwilligers vertelden dat er een conflict was geweest met een aantal jongeren. De vrijwilligers hebben woensdag aangifte gedaan van mishandeling, belediging en vernieling fiets. Mede dankzij beelden van het incident kon de politie de identiteit van de jongeren achterhalen. De vijf verdachten, in de leeftijd van 16 en 17 jaar worden vandaag gehoord.