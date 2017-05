Ex-man en moordenaar Femke Wetzels pleegt zelfmoord in cel

In de gevangenis van Hasselt heeft de 63-jarige René F. zich zelf van het leven beroofd. F. stak op 3 maart zijn ex-vrouw de 38-jarige Nederlandse Femke Wetzels dood in een café. Volgens Belgische media werd hij vanmorgen dood aangetroffen in zijn cel.

Voordat F. zijn ex dood stak was het koppel net twee weken uit elkaar. Femke had een nieuwe liefde gevonden in de uitbater van het café waar zij op dat moment waren. In eerste instantie was er geen vuiltje aan de lucht en sprak F. zelfs met die nieuwe vriend van Femke.

Nadat René F. het café verlaten had met twee kennissen, kwam hij alleen terug en stak zijn ex meerdere keren in de borst.