Noord-Korea voert opnieuw raketproef uit

Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat de raket vlak voor zonsopgang vanuit de buurt van de stad Kusong is afgevuurd, zo schrijven meerdere media zondag. Het ongeïdentificeerde projectiel is mogelijke een ballistische raket. het projectiel zou een afstand van ongeveer 700 km hebben overbrugd voordat het in de Japanse Zee terechtkwam. Dat zou betekenen dat de rakettest succesvol was, zo schrijft de Belgische krant De Morgen.

Sancties tegen Noord-Korea

In de afgelopen maanden heeft Noord-Korea verschillende rakettesten uitgevoerd. Sommige testen mislukten, andere niet. Vanwege het ballistische en nucleaire programma van het land kreeg het regime van Noord-Korea talrijke sancties opgelegd. Moon Jae In, de nieuwe president van Zuid-Korea, heeft zondag de raketlancering met klem veroordeeld. Hij noemt het een 'gevaarlijke provocatie'. De Amerikaanse president Donald Trump roept op tot strengere sancties tegen PyongYang. Het is al zeker de tiende raketlancering van Noord-Korea sinds het aantreden van de Amerikaanse president Trump.